Spezia | Nzola rinnova fino 2026 | piace in Premier League

Nelloprobabile il ritorno didal primo minuto, anche lui a 3,50. Come emerge dal sito di statistiche Calcio.com, il Milan è la squadra che più di tutte ha centrato il Goal in campionato ...Tra le fila dello, a secco da 3 giornate, vuole sbloccarsi: un gol dell'angolano si gioca a 3,50, mentre in casa milanista, tra l'infortunio di Rafael Leao e l'ipotesi di un turno di ...Ufficiale:allofino al 2026Di poco fa è la notizia che la squadra spezzina ha diffuso sulle proprie piattaforme social, del rinnovo di contratto che vedrà M'Balalegato ai colori ...

Spezia, Semplici: “Non c’entra la sfortuna, serve fare punti. Nzola Sta bene” DerbyDerbyDerby

Il centravanti classe 1996 resterà in bianconero per altre tre stagioni, è ufficiale il prolungamento fino al 2026 ...L'attaccante della squadra ligure, proveniente da una stagione molto positiva è oggetto negli ultimi mesi di insistenti voci di mercato ...