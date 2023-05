Spezia-Milan | non solo Leao! Pioli perde altri due titolari – Sky

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ilsfiderà domani sera loal “Picco”.dovrà fare a meno di due, infortunatisi nelle ultime ore. Le ultime da Sky Sport INFORTUNI – Il, dopo la sconfitta nell’Euroderby, si prepara alla sfida con loin campionato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, oltre che fare i conti con l’assenza di Leao, dovrà fare a meno di dueper la sfida al “Picco”: si tratta di Rade Krunic e Junior Messias. Il centrocampista ha accusato una borsite al ginocchio, l’esterno brasiliano ha accusato un fastidio agli adduttori. Entrambi non saranno convocati in via precauzionale e proveranno a tornare a disposizione per la semifinale di ritorno contro l’Inter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

Domani iltornerà in campo ma nella Serie A, a sfidare loin un match che deve essere utile a conquistare punti fondamentali in vista del finale infuocato di stagione. Ce la farà Rafa ad ...London calling, il Diavolo mette gli occhi sul Tamigi. Diviso tra il sabato di campionato contro loe l'euroderby di ritorno con l'Inter, ilpensa già all'estate e alla pianificazione della prossima stagione. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire ...Con l'anticipo Lazio - Lecce prende il via questa sera la 35° giornata del campionato di Serie A. Incroci pericolosi Champions - Salvezza in Lazio - Lecce, Juventus - Cremonese e. L'Atalanta fa visita alla Salernitana, la Roma a Bologna, l'Inter in casa con il Sassuolo. Il Verona ospita il Torino. Si annunciano spettacolari e con molti gol Fiorentina - Udinese e ...

Spezia-Milan pronostico, Under 2.5 tocca quota 1.88 ma è crisi Giroud La Gazzetta dello Sport

L'obiettivo - sottolinea milannews.it - è di riaverlo a disposizione per il derby di ritorno di Champions League di martedì.