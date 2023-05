Spezia-Milan | Messias e Krunic si aggiungono alla lista degli indisponibili

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ildovrà fare a meno anche diper il match contro lo: il brasiliano sarà out per un fastidio all’adduttore, mentre il bosniaco è alle prese con una borsite al ginocchio. I due si aggiungo quindi ai giàLeao, Bennacer e Florenzi e allo squalificato Thiaw. SportFace.

Domani iltornerà in campo ma nella Serie A, a sfidare loin un match che deve essere utile a conquistare punti fondamentali in vista del finale infuocato di stagione. Ce la farà Rafa ad ...London calling, il Diavolo mette gli occhi sul Tamigi. Diviso tra il sabato di campionato contro loe l'euroderby di ritorno con l'Inter, ilpensa già all'estate e alla pianificazione della prossima stagione. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire ...Con l'anticipo Lazio - Lecce prende il via questa sera la 35° giornata del campionato di Serie A. Incroci pericolosi Champions - Salvezza in Lazio - Lecce, Juventus - Cremonese e. L'Atalanta fa visita alla Salernitana, la Roma a Bologna, l'Inter in casa con il Sassuolo. Il Verona ospita il Torino. Si annunciano spettacolari e con molti gol Fiorentina - Udinese e ...

Pioli studia una nuova mossa per sostituire l'infortunato Bennacer. Per il tecnico il dubbio è tra tre giocatori.Vincere per rialzare la testa. Domani sera, allo stadio Picco (fischio d'inizio ore 18, diretta streaming su DAZN), Spezia e Milan avranno lo stesso obiettivo. I liguri vengono da quattro sconfitte ne ...