Spese pazze in Emilia-Romagna | in carcere l’ex capogruppo Pd Marco Monari | peculato da 20mila euro

(Di venerdì 12 maggio 2023) Si sono aperte le porte deldi Forlì per, exdel Pd in: condannato in via definitiva dalla Cassazione a quattro anni e cinque mesi per unda ventimilanell’ambito dell’inchiesta sui rimborsidel consiglio regionale tra il 2010 e il 2011. Ne dà notizia il Resto del Carlino. Si tratta dell’unico consigliere regionale finito innell’ambito di quell’inchiesta che colpì tutti i gruppi dell’Assemblea legislativa, con esiti giudiziari differenti e alterni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'ex capogruppo regionale del Partito Democratico Marco Monari va in carcere. Per le spese pazze dei consigli regionali. La Cassazione, fa sapere oggi il Quotidiano Nazionale, ha rigettato il suo ricorso. E così la condanna in appello del maggio 2022 a quattro anni e cinque mesi

Monari era capogruppo in Emilia-Romagna: dovrà scontare quattro anni e cinque mesi. I pochi politici condannati per vicende analoghe alla fine hanno evitato la prigione.In principio è stato uno scandalo. Quello dei soldi dei contribuenti usati per comprare fumetti, regali di nozze, ...