Spese pazze in Emilia-Romagna | in carcere l’ex capogruppo Pd Marco Monari | condannato in via definitiva per un peculato da 20mila euro

In carcere per un peculato da ventimila euro nell’ambito dell’inchiesta sui rimborsi spese del consiglio regionale dell’Emilia-Romagna tra il 2010 e il 2011: si sono aperte le porte del carcere di For ...Monari era capogruppo in Emilia-Romagna: dovrà scontare quattro anni e cinque mesi. I pochi politici condannati per vicende analoghe alla fine hanno evitato la prigione.