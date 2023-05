Spazio | l' Italia torna in orbita con il modulo cargo Cygnus Ng-19

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - L'è pronta are incon ilspazialeNg-19. Il lancio di questopressurizzato senza equipaggio, realizzato negli stabilimenti torinesi di Thales Alenia Space, era previsto per questo mese di maggio con un vettore Antares 230+, dalla base di Wallops Island in Virginia, begli Usa, ma è stato rinviato a luglio per i ritardi accumulati da altri lanci della Nasa. Questa missione si svolgerà esattamente 40 anni dopo il volo nellonel novembre 1983 dello Spacelab 1, il primo laboratorio spaziale europeo costruito dall'allora Aersempre a Torino, che inaugurò il filone dei moduli pressurizzati 'made in Italy'. Moduli utilizzati oggi sulla Stazione Spaziale Internazionale, presto ...

(Adnkronos) - L'Italia è pronta a tornare in orbita con il cargo spaziale Cygnus Ng-19. Il lancio di questo modulo pressurizzato senza equipaggio, realizzato negli stabilimenti torinesi di Thales Alen ...