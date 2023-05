Spazio | l’Italia torna in orbita con il modulo cargo Cygnus Ng-19

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 maggio 2023) L'astronauta Paolo Nespoli: "Sulla Stazione Spaziale è come ricevere regali dalla Terra". Al via il 23 e 24 maggio Fly Future 2023è pronta are incon ilspazialeNg-19. Il lancio di questopressurizzato senza equipaggio, realizzato negli stabilimenti torinesi di Thales Alenia Space, era previsto per questo mese di maggio con un vettore Antares 230+, dalla base di Wallops Island in Virginia, begli Usa, ma è stato rinviato a luglio per i ritardi accumulati da altri lanci della Nasa. Questa missione si svolgerà esattamente 40 anni dopo il volo nellonel novembre 1983 dello Spacelab 1, il primo laboratorio spaziale europeo costruito dall’allora Aeritalia sempre a Torino, che inaugurò il filone dei moduli pressurizzati ‘made ...