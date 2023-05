Sparatoria a Nuoro | poliziotto ferito durante inseguimento

(Di venerdì 12 maggio 2023) AGI - Unè rimastol'di un'auto che, all'ingresso della città dalla strada statale 131, non si era fermata all'alt a un posto di controllo della Squadra volanti. Il conducente della macchina è scappato, mentre gli agenti diramavano la nota radio per chiedere rinforzi, poi arrivati con una pattuglia della Squadra mobile. C'è stata una, dai contorni ancora da chiarire, e un proiettile di rimbalzo ha colpito un agente alla gamba; ilè ora in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. Gli agenti hanno sparato mirando alle gomme della macchina che inseguivano. Il conducente in fuga si e' poi fermato all'altezza di piazza Indipendenza ed e' scappato a piedi. Sono in corso le ricerche del fuggitivo.

