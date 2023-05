Sparatoria a Nuoro | poliziotto ferito a una gamba | uomo si costituisce

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 12 maggio 2023) Si è costituito alla Polizia, dopo una fuga durata sette ore, Costantino Contena, il 40enne pregiudicato diche questa mattina, alla guida di un'Alfa Romeo Mito, ha forzato un posto di blocco dando vita a unain centro con il ferimento di un. L'si è consegnato in Questura al capo della Squadra mobile diFabio Di Lella. L'agente, Nicola Catte, 51 anni di Oliena, sta bene: dopo le medicazioni all'ospedale San Francesco, gli sono stati assegnati pochi giorni di cure. Per le strade della città è scattata una imponente caccia all', subito riconosciuto e identificato dai poliziotti perché aveva precedenti legati allo spaccio di droga.