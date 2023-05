Spalletti siparietto con un giovane tifoso del Napoli | il Retroscena Esilarante – VIDEO

(Di venerdì 12 maggio 2023) Luciano, l’allenatore del, risponde con un sorriso a una domanda insistente di un, creando un momento di genuino divertimento. CALCIO. Luciano, l’allenatore dele artefice dello storico terzo scudetto del club, ha recentemente divertito i presenti con una risposta scherzosa a una domanda insistente di un. Il trionfo dello Scudetto del, conquistato a mani basse, ha scatenato una festa senza precedenti tra i tifosi partenopei, iniziata alla 22:37 del 4 maggio scorso con il pareggio 1-1 in casa dell’Udinese. Il rientro della squadra in Campania e la celebrazione al Maradona dopo la vittoria contro la Fiorentina sono stati soltanto l’antipasto di ...

Ultime notizie SSC Napoli - Simpaticofra un bimbo tifoso dei partenopei e il tecnico Luciano. All'esterno del centro sportivo di Castel Volturno, il mister degli azzurri s'è fermato per accontentare i tifosi ...tra il tecnico e un piccolo tifoso che è convinto che anche l'anno prossimo lo scudetto ... LucianoUn bambino con la maschera di Osimhen si avvicina all'auto dell'allenatore del ...Il grande Luciano'. Prende parola il tecnico di Certaldo: 'Allora è proprio vero che ... 21:20 -molto simpatico durante i festeggiamenti: arriva lo storico magazziniere Tommaso ...

Gli azzurri e il tecnico ospiti di un ristorante a Chiaia, nella zona della movida, del vice presidente Edoardo De Laurentiis. Patto per finire in bellezza la ...Cena Napoli a vico Belledonne a Chiaia, questa sera 10 maggio 2023. Gli azzurri si sono riuniti in un noto ristorante della zona per festeggiare lo Scudetto conquistato settimana scorsa a Udine. La ce ...