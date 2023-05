Sotterra 15 milioni in giardino | Brescia sotto-choc | chi finisce in carcere | Guarda

(Di venerdì 12 maggio 2023) Quella di Giuliano Rossini e la sua famiglia è una vicenda che appassiona le cronache locali da un po' di tempo. L'uomo, unno di 42 anni, è stato condannato a quattro anni diper averto neldi casa 15di euro derivanti da un'evasione fiscale nell'ambito di una maxi frode da mezzo miliardo di euro e da 90di fatture per operazioni inesistenti. Il processo di primo grado si è celebrato acon rito abbreviato: sono arrivate delle condanne anche per la moglie (quattro anni), per il figlio e per la cognata (3 anni, 10 mesi e 20 giorni). Tutto era iniziato nell'estate del 2022, quando i carabinieri e la guardia di finanza avevano trovato 8nascostiterra in ...

Stessa pena per la moglie, di poco più lieve per il figlio e la cognata. Il "tesoro" è frutto di una maxi frode.Sotterra denaro nel giardino di casa a Gussago, in provincia di Brescia: è stato condannato a quattro anni di reclusione Giuliano Rossini ...