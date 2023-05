Sospensiva del TAR sui biglietti per Monza Napoli

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 12 maggio 2023) Fonte "Corriere dello Sport", apprendiamo del ricorso al TAR in seguito al provvedimento deciso dal CASMS ieri sera ed avallato dal prefetto di Milano Palmisano che vieterebbe la trasferta in Brianza ai residenti a.Si attende solo l'ufficialità della decisione, ma la SSCgià si è premunita pubblicando sul sito l'annullamento dei tagliandi venduti e la possibilità di rimborso. Ci permettiamo di fare una chiosa: dovesse davvero andare come previsto, ancora una volta a perdere sarebbe il tifoso napoletano. Tuttavia insieme a lui escono sconfitte le istituzioni incapaci di garantire l'ordine pubblico, pesantemente in ritardo sulle decisioni e che, come sempre, usano due pesi e due misure...