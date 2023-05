Sospensiva del TAR sui biglietti per Monza Napoli

(Di venerdì 12 maggio 2023) Fonte "Corriere dello Sport", apprendiamo del ricorso al TAR in seguito al provvedimento deciso dal CASMS ieri sera ed avallato dal prefetto di Milano Palmisano che vieterebbe la trasferta in Brianza ai residenti a.Si attende solo l'ufficialità della decisione, ma la SSCgià si è premunita pubblicando sul sito l'annullamento dei tagliandi venduti e la possibilità di rimborso. Ci permettiamo di fare una chiosa: dovesse davvero andare come previsto, ancora una volta a perdere sarebbe il tifoso napoletano. Tuttavia insieme a lui escono sconfitte le istituzioni incapaci di garantire l'ordine pubblico, pesantemente in ritardo sulle decisioni e che, come sempre, usano due pesi e due misure...

ricorso approvato dal Tar non c'è traccia. Stamattina il Viminale deciderà ma per ora è ... il divieto rientra, c'è un ricorso al Tar (già successo altre volte e riuscito) che chiede la...... che prevedeva il divieto di trasferta ai tifosiNapoli residenti in Campania, è arrivato un ricorso al Tar con conseguenteche di fatto ha riaperto la trasferta a tutti i tifosi...La trasferta dei tifosiNapoli a Monza sta diventando un vero e proprio giallo. Nel pomeriggio sembrava definitivamente risolta la questione con laprovvedimentoCasms firmato ieri sera che vietava la trasferta e reso operativo in mattinata dal prefettocapoluogo lombardo , Patrizia Palmisani , ma non è arrivata nessuna ...

Monza-Napoli, via libera ai tifosi azzurri: Tar emette la sospensiva del blocco ilmattino.it

Il provvedimento di cessazione dell’attività è disposto dal Comune per evitare il protrarsi di una situazione pericolosa. La Polizia locale ne ha garantito l’attuazione ...In occasione delle fasi del Giro d’Italia che interesseranno il territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest e in particolare della decima tappa Scandiano-Viareggio in programma martedì (16 maggio) ...