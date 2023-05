Sophie Codegoni è mamma | la prima foto di famiglia con la piccola Céline

(Di venerdì 12 maggio 2023)ha dato alla luce la. L’annuncio è giunto di buon mattino sul suo profilo Instagram, con un primo ritratto diche è pura dolcezza. Lae il suo Alessandro Basciano sono diventati genitori e hanno atteso questo momento con grande trepidazione ed entusiasmo ma, finalmente, l’attesa è finita. È iniziato ufficialmente un nuovo, importante capitolo della loro vita e non vedono l’ora di goderselo appieno.è diventatadellaLa dolce attesa dici ha accompagnato in questi ultimi nove mesi con un’entusiasmo e una gioia davvero unici. Per l’influencer ed ex Gieffina è stato un ...

Manca sempre meno alla nascita della primogenita die Alessandro Basciano : la piccola Celine dovrebbe nascere nelle prossime ore. La coppia si è conosciuta e innamorata al Grande Fratello Vip , quest'estate il gieffino ha chiesto la ...è in ospedale e il momento tanto atteso è arrivato: sta per nascere la figlia di Alessandro Basciano. I fan della coppia sono in trepidante attesa, ma al momento tutto tace sui ...è in ospedale: la bimba sta per nascere in ...

Basciagoni arriva Céline Blu, Sophie Codegoni ricoverata: l'indiscrezione 361 Magazine

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano annunciano la nascita di Celine Blue. Dopo una lunga notte è arrivata la piccola ...Sara Croce ha mandato in tilt il mondo dei social network pubblicando una fotografia sublime: fuori tutto, che lato A spiazzante.