Sophie Codegoni è diventata mamma | è nata Celine Blue L’annuncio col papà Alessandro Basciano | «Che gioia»

(Di venerdì 12 maggio 2023). Nella notte èla prima figlia dell’influencer e didella coppia sui social. «Non ci sono parole per descrivere la, l’emozione e la felicità che ci hai donato…ti amano da morire. La nostra Céline», si legge nel post. Chi sonosi sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello vip. Dopo la nascita della prima figlia, hanno in programma ...

Sophie Codegoni mamma, è nata la figlia con Alessandro Basciano: La nostra Celine Blue

