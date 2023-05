Sophie Codegoni è diventata mamma | è nata Celine Blue | figlia di Basciano

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 12 maggio 2023) L’attesa è finalmente finita per i Basciagoni! Il dolce annuncio è arrivato appena un’ora fa sui social die Alessandrooggi, venerdì 12 maggio 2023. I genitori hanno spiegato ai tanti fan di non avere le parole giuste per spiegare l’emozione, la gioia e la felicità che l’arrivo della piccola gli ha donato.e papà si dicono già innamoratissimi! Non ci sono parole per descrivere la gioia,l’emozione e la felicità che ci hai donato…e papà ti amano da morire. La nostra Célinee Alessandro ha deciso di pubblicare una bellissima foto in bianco e nero in cui si vedono loro due mentre guardano, con occhi pieni d’amore, laappena ...