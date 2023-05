Sophie Codegoni | diventa mamma | Benvenuta Celine Blue | la figlia con Alessandro Basciano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Una gioiosa notizia pervade l’universo di, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, poiché ha annunciato con grande emozione la nascita della sua adorabile, frutto dell’amore con il suo compagno. L’entusiasmante annuncio è stato accompagnato da una tenera foto di famiglia, che ha fatto fondere i cuori dei fan di. I neo-genitori si mostrano pieni di amore e felicità nel quadretto familiare, con la dolcestringendo la piccolatra le braccia mentrela osserva con uno sguardo pieno di affetto. “Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato…e ...

