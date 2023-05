“Sono allergico alla Juve” Bono Vox da Napoli scatena gli “haters” bianconeri video

(Di venerdì 12 maggio 2023) Una frase scherzosa contro laha aperto un fronte di polemica calcistica controVox, che domani sera è attesissimo al Teatro San Carlo diper l’unica tappa italiana del suo spettacolo “Stories of Surrender”. Il leader degli U2, che è già arrivato già da un paio di giorni in città, si era già fatto fotografare con una sciarpa delal collo, regalatagli dai tifosi al suo arrivo all’aeroporto di Capodichino. Ma ieri, mentre assaporava un piatto di spaghetti alle vongole nel rinomato ristorante ‘Mimìferrovia‘ si è lasciato sfuggire una battuta sullantus che gli è costata una tempesta di insulti sui suoi profili social. Al cameriere che gli chiedeva se avesse qualche intolleranza (alimentare), il musicista ha risposto ironico: “...

Al cameriere che gli chiedeva se avesse qualche intolleranza (alimentare), il musicista ha risposto ironico: 'solo alla Juventus' ('I'm only allergic to Juventus'). Video su questo ...E al proprietario del ristorante che gli chiedeva se fossea qualche alimento ha risposto: "No, solo alla Juventus ". Dopo essere sbarcato a Capodichino, dove è stato accolto da tanti ...Al cameriere che gli chiedeva se avesse qualche intolleranza (alimentare), il musicista ha risposto ironico: "solo alla Juventus" ("I'm only allergic to Juventus"). La frase che è ...

Bono al ristorante a Napoli: 'Sono allergico solo alla Juventus' Agenzia ANSA

Il leader degli U2 attesissimo nel tempio partenopeo della lirica per l'unica tappa italiana di "Stories of Surrender". Bono Vox, che domani sera è ...Bono Vox, che domani sera è atteso al Teatro San Carlo di Napoli per l’unica tappa italiana del suo spettacolo «Stories of ...