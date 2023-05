Sondaggio | vota il tuo preferito | Daniele Dal Moro o Antonino Spinalbese

(Di venerdì 12 maggio 2023) Scegli il tuo personaggiotraDal! Entrambi conosciuti al grande pubblico per le loro partecipazioni a programmi televisivi,è un giovane fotografo ed ex hair stylist di Torre del Greco, noto per essere stato il fidanzato di Belén Rodriguez con la quale ha avuto una figlia di nome Luna Marie., invece, è un influencer e imprenditore nel campo del marketing e della comunicazione, originario di Verona e con una famiglia che ha “un piede” nella politica.è stato concorrente del GF VIP 7 e ha raccontato di amare anche l’arte e la fotografia, infatti, nel suo tempo libero non perde l’occasione di organizzare un viaggio e scattare foto. Dal, invece, si è fatto ...

Anche se questoha un margine di errore del 2,4 per cento, sembra che nessuno dei candidati riesca a ottenere al primo turno il 50 per cento + 1 dei voti. Un altrodell'istituto ...Lo dimostra, in questo caso, ildell'istituto EMG, che ha chiesto 'sarebbe favorevole a una riforma della nostra Costituzione in senso presidenzialista' ottenendo una percentuale del 32% ...... con proclamazione del vincitore sul sito Newsrimini venerdì alle 22:30 , quando ilsarà ...l'MVP biancorosso di Pontedera - Rimini .il miglior biancorosso in campo: Cesare Galeotti ...

Domenica si vota. Come i partiti arrivano alle elezioni AGI - Agenzia Italia

Come già per Swg, anche per Emg Fratelli d’Italia è in crescita. I sondaggi elettorali dell’istituto di Masia, che non è tra quelli più generosi con il partito di Meloni, gli attribuiscono un aumento ...Sono 52 milioni gli abitanti aventi diritto. Potrebbe essere l'inizio di una svolta, di un cambiamento democratico che potrebbe estromettere l'establishment militare conservatore al potere dal golpe d ...