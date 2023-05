Sondaggi elettorali Swg | risale Fratelli d’Italia | in discesa il Pd aggiornamento 12 MAGGIO

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ultime notizie Gli italiani non credono che le tasse verranno tagliate (12) Gli italiani non credono che le tasse verranno tagliate Dopo un periodo di appannamento sembrano tornate le buone notizie persul versante delle intenzioni di voto. Secondo gli ultimidi Swg il consenso aumenta e non di poco: cresce dal 28,8% al 29,5%, dello 0,7%, in una sola settimana. Parallelamente gli alleati di centrodestra sono stabili, come è il caso della Lega, al 9%, oppure perdono meno decimali di quantine conquisti, come Forza Italia, che scende dello 0,2% al 6,6%. Nell’opposizione è degno di nota il calo del Pd, dopo aumenti anche importanti: perde lo 0,4% e va al 21,1%, ...