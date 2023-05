Sogno d’oro per Mouhiidine | l’Azzurro è in finale ai Mondiali di Pugilato

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 12 maggio 2023) Aziz Abbesirrefrenabile aimaschili diha inanellato la quarta vittoria consecutiva sul ring di Tashkent (Uzbekistan) garantendosi la possibilità di disputare laper la medaglianei 92 kg. Sarà il russo Muslim Gadzhimagomedov a contendergli il metallo più pregiato nella giornata di domani. Decisivo il trionfo odierno in semiai danni dell’armeno Narek Manasyan (5-0), che ha potuto fare ben poco di fronte ad una tecnica e mobilità decisamente superiori mostrate dall’avellinese per tutto l’arco dell’incontro. L’argento iridato e campione d’Europa in carica ha iniziato il proprio percorso in terra uzbeka con il successo nei confronti del kazako Aibek Oralbay (4-0). Negli ottavi di, poi, è ...