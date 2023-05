Sodexo | cucinati in piazza a Monza oltre 40 kg di riso e distribuiti circa 400 “risotti da passeggio”

Leggi su newsagent

(Di venerdì 12 maggio 2023) Sono stati più di 800 i partecipanti a “Cosa abbiamo in Comune” lo scorso sabato 6 maggio inRoma a: il primo degli appuntamenti voluti dall’Amministrazione Comunale per far conoscere meglio ai cittadini i servizi della città. La prima tappa, dunque, ha riguardato la ristorazione scolastica in collaborazione con, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi che fornisce ogni giorno6000 pasti ai bambini e ai ragazzi nelle 49 scuole cittadine. Per l’occasione,ha presentato anche il progetto Buono Così, per mostrare alle famiglie le diverse fasi di preparazione dei pasti, la filiera, i fornitori, i controlli interni ed esterni e la qualità dei pasti. Genitori e bambini hanno avuto la possibilità ...