SOCIAL CALCIO – I tifosi della Juventus attaccano Adani con cori offensivi prima del match contro il Siviglia

Ecco i video che sono apparsi suidirettamente dall'Allianz Stadium. Queste le ...... trovando il gol in extremis sud'angolo. Juventus - Siviglia, l'ambiente si compatta . Juve,... Eppure, come detto, inon perdonano il tecnico. Matteo infatti non concorda con le scelte ...... come documentano i video diffusi sui. Adani ha sfiorato l'argomento con un tweet pubblicato oggi. 'Grande serata diieri allo Stadium, grazie per l'affetto e l'ospitalità a tutte le ...

Top social squadre di calcio: il Milan sorpassa la Juve. Roma batte ... Primaonline

Bono Vox, che domani sera è atteso al Teatro San Carlo di Napoli per l’unica tappa italiana del suo spettacolo «Stories of ...ThatsFan si è assicurata due talenti: Nicolò Zaniolo e Willy Gnonto. Che cosa è ThatsFan E' un'innovativa piattaforma made in Italy basata su tecnologia blockchain. Nasce per avvicinare i tifosi di c ...