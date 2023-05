Sky Sport | Serie A 2022 23 35a Giornata | Palinsesto Telecronisti NOW 12 - 13 - 14 - 15 Maggio 2023

(Di venerdì 12 maggio 2023) Da venerdì 12, a lunedì 15, appuntamento con la trentacinquesimadella stagionedellaA TIM. Venerdi, dalle 20.45, appuntamento con Lazio-Lecce su SkyCalcio, Sky251, Sky4K e in streaming su NOW. Sabato, alle 20.45, sarà il momento di Inter-Sassuolo su SkyUno, Sky...

Il Masters 1000 di Roma è in diretta sue in streaming su NOW Il programma prosegue suUno eTennis, con Djokovic in campo alle 19 contro l'argentino Etcheverry. Il ...Lo ha detto Sinner, ai microfoni di, al termine della partita giocata oggi a Roma. 12:50 Sinner - Kokkinakis, dominio dell'italiano Grazie al successo odierno, il tennista altoatesino si ...Fanatics , realtà attiva nel merchandising sportivo, eannunciano una nuova partnership per il lancio di un nuovo negozio online interamente dedicato alla vendita di articoli di merchandising sportivo ufficiali. Lo shop, accessibile da Skysport.

E' un Marco Bezzecchi soddisfatto quello che commenta il 3° posto nel venerdì di prove libere a Le Mans: "Nel time attack potevo fare qualcosa di più, ma alla fine è stato sufficiente così. In qualifi ...Si temeva la pioggia, ma alla fine è stato un venerdì asciutto a Le Mans. Non sono però mancate diverse cadute in pista, soprattutto nel corso della seconda sessione di prove libere. E Marc Marquez, ...