Sky Sport Motori Weekend | MotoGP Francia | Moto E | IndyCar | WRC | Ferrari Challenge e GTWC

(Di venerdì 12 maggio 2023) In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con lae tanti altri appuntamenti in programma, dalla NTTSeries al, dal FIA WEC al campionato GT.La gara della, sul mitico circuito di Le Mans, è in programma sempre domenica alle 14 su Sky, SkyUno e in streaming su NOW (differita su TV8 alle 17.05), con il racconto diGuido Meda e Mauro Sanchini, e le...

L'incontro si potrà seguire in diretta TV su, che lo trasmetterà in esclusiva dalle ore 11. La sfida si potrà vedere in streaming conGo e NOW. Abbonati qui a Now - Tv 1° 2° 3° KOKKINAKIS (...... con calcio d'inizio alle 20.45 di oggi, venerdì 12 maggio allo Stadio Olimpico di Roma sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e suattraverso i canaliCalcio (202) e4k (213). ...Ai tifosi di tutto il mondo è stato chiesto di esprimere le loro preferenze per quello che riguarda i momenti top della stagione regolare appena conclusa. Tutto quello che è successo in campo (dalla ...

Sky Sport Serie C 2022/23 Playoff 1 Turno, Palinsesto Telecronisti Lega Pro (anche streaming NOW) Digital-Sat News

La Juventus ha presentato il nuovo Home Kit per la stagione 2023/24. Due novità: le strisce bianconere che riproducono il manto di una zebra e gli inserti gialli su colletto, spalle, fianchi e stemmi.Per due tifosi anche l'obbligo di firma durante le gare dell'Atalanta. In corso ulteriori accertamenti per individuare altri responsabili. Il giudice sportivo aveva già chiuso per una gara la curva ...