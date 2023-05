Non solo Psg. Su Thiago Motta si sta muovendo anche il Nizza. E sarebbe solo a prima vista un ridimensionamento, anche il rispetto al Bologna. Il club della Costa Azzurra infatti appartiene al ......che fare i conti con l'avventura coloniale ha sempre costituito per la Francia e iun ... Ma si sa, o almeno lo sa chi non si lascia incantare dalledel revisionismo, che non fu così; si ...... I'm An Entertainer (speciale stand up) - 23 maggio Merpeople:per lavoro (docuserie) - 23 ... Rhythm + Flow: Francia 2 (show) - 17 maggio Un gruppo di rappersi cimenta nel freestyle, ...

Sirene francesi per Thiago Motta, dopo il Psg c’è anche il Nizza La Gazzetta dello Sport

Il dossier dell’allenatore del Bologna sul tavolo di Blanc, a cui è legato sin dagli inizi da allenatore. Sarebbe pedina fondamentale nel progetto di rilancio del club della galassia Ineos ...Matteo Guendouzi per il dopo-Declan Rice. È questo il piano del West Ham per sostituire il suo più forte centrocampista durante la prossima.