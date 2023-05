Siracusa | assemblea industriali sul petrolchimico | Bonomi | ' Parte da qui il nuovo ' Piano Mattei' per l' Italia'

(Di venerdì 12 maggio 2023)- 'e il suo territorio possono giocare un ruolo importante per fare dell'un hub energetico e strategico per l'Europa e tutto l'Occidente. Quello che è stato definito il'...

...un videomessaggio inviato all'pubblica dal titolo "Sicurezza energetica e transizione energetica nel polo industriale" organizzata stamani dall'associazione degli industriali di...- 'Sono pienamente d'accordo con quanto affermato stamani dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, durante l'dell'associazione degli industriali diin merito all'importanza strategica del polo petrolchimico siracusano, anche e soprattutto in prospettiva futura'. Ad affermarlo è Ferdinando ...Cosi' il vicepresidente di Confindustria per l'organizzazione, lo sviluppo e il marketing, Alberto Marenghi, in occasione dell'pubblica di Confindustria"Sicurezza Energetica e ...

“L’energia al centro”, l’assemblea di Confindustria Siracusa sulla transizione ener... Quotidiano di Sicilia

SIRACUSA (ITALPRESS) – “In UniCredit la sostenibilità è un elemento fondamentale del modello di business e la banca ha intrapreso da anni un percorso con azioni e obiettivi concreti con l’intento di f ...Lo ha detto il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, a Siracusa nel corso del suo intervento nell’assemblea pubblica di Confindustria a Siracusa. “Nel prossimo consiglio dei ministri – ha detto ...