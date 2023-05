Sinner-Kokkinakis | Internazionali BNL d’Italia | ultime e diretta tv

(Di venerdì 12 maggio 2023) È arrivato il momento di scendere in capo facendo, davvero, sul serio. La cornice cittadina è una delle più belle del mondo (se non la migliore che ci sia) e tutti gli atleti vorranno ricalcare le orme dei tanti vincitori capitolini scalzando Novak Djokovic e Iga Swiatek, attuali detentori degli scranni imperiali di Roma. Il Foro Italico ha accesso le sue luci da qualche giorno sugliBNL2023, ma gli effetti speciali ancora non sono arrivati. I grandi tennisti dei circuiti ATP e WTA si stanno lentamente “scongelando” preparandosi a navigare sulla terra rossa all’ombra del Colosseo. Un torneo, quello della Città Eterna, al quale sono molto attaccati gli italiani che tenteranno di tingere di tricolore la manifestazione della Capitale. Nella giornata odierna cominceranno i trentaduesimi di finale e una delle partita da tabellone è ...

: 'Connessione speciale coi tifosi a Roma' L'avventura nella Capitale di Jannikcomincerà col match contro il qualificato Thanasi. L'azzurro ha evidentemente le armi per poter ...Cerundolo (ARG) - Wu (CHN) Griekspoor (NED) - Baez (ARG)(ITA) -(AUS) Rublev - Molcan (SVK) Davidovich Fokina (ESP) - Pella (ARG) Bautista Agut (ESP) - CECCHINATO (ITA) Fritz (USA) ...Luci e ombre agli Internazionali Bnl d'Italia. In attesa dell'esordio di Jannik, che aprirà domani mattina alle 11 il programma del Campo Centrale contro, il pubblico del Foro ha festeggiato il successo di Lorenzo Sonego , che per il 28esimo compleanno si è ...

Masters Roma - Quando gioca Jannik Sinner contro Kokkinakis al Foro Italico Orari, info utili e dove vederlo in tv Eurosport IT

E' arrivato il giorno dell'esordio di Jannik Sinner al Foro Italico per il torneo ATP Roma 2023 di tennis: l'azzurro è testa di serie numero 8 e per questo ha usufruito di un bye al primo turno, ma og ...Sul Pietrangeli scenderanno in campo tre italiani. Il secondo match di giornata lo disputerà Martina Trevisan, poi toccherà, orientativamente non prima delle 15, Fabio Fognini contro il serbo ...