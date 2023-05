Sindaci uniti per i figli arcobaleno | a Torino la sfida per i diritti Lo Russo | “Una battaglia trasversale | l’Italia può fare un salto in avanti” Sala | “La nostra parte politica deve attivarsi con più decisione”

(Di venerdì 12 maggio 2023) L’evento organizzato dal Comune con La Stampa: 300 primi cittadini in difesa deidelle coppie omogenitoriali

e Sindache d'Italia si riuniscono in assempblea al Teatro Carignano di Torino per tentare di porre fine all'indefinitezza e alla mancata assunzione di ...... di valutare il curriculum dei candidatie dei loro candidati consiglieri e di votare chi ... comunque andrà cerchiamo Insieme di Costruire un Futuroin modo Alternativo! Cordialmente ...Renziani e calendiani si sono presentati alle elezionie con lo stesso programma sulle ... Il modello che piace a Matteo Renzi è quello dell'elezione dei. Cosa che non convince Carlo ...

Sindaci uniti per i figli arcobaleno: a Torino la sfida per i diritti. Lo Russo: “Una battaglia trasversale, … La Stampa

Imperia. «“Verde è Popolare” il movimento di ispirazione cristiana moderato fondato da Gianfranco Rotondi inserito a pieno titolo nell’alleanza di centro destra di Governo, in provincia di Imperia è p ...Elezioni comunali Cogliate: due candidati sindaco e 2 liste in lizza Elezioni comunali Cogliate: due candidati sindaco e 2 liste in lizza ...