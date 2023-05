Sindaci uniti per i figli arcobaleno | a Torino la sfida per i diritti Lo Russo | “Una battaglia trasversale | l’Italia può fare un salto in avanti” Sala | “La nostra parte politica deve attivarsi con più decisione” Gualtieri | serve una legge

... si confronta su temi su cui non va d'accordo, noi abbiamo dimostrato di saper esseree ... cioè dopodomani, si svolgeranno le elezioni amministrative per ie per gli amministratori in 700 ...... questa volta, è il centrodestra, con ottouscenti contro i cinque del centrosinistra (in ... Si tratta della maggior parte dei casi: grillini e democrat si presentanoin poco meno di un ...I curricula vitae degli amministratori esono disponibili sul sito internet della società ... occupando negli ultimi venti anni prima il ruolo di CFO negli Statid'America e poi quello di ...

Le città per i diritti, i sindaci uniti a Torino per le famiglie arcobaleno ... La Stampa

Come vedono gli ucraini il futuro dell’Ucraina «Totalmente liberata e ricostituita nei confini del 1991, l’anno dell’indipendenza, compresa la Crimea». E ...Trecento sindaci al fianco delle famiglie omogenitoriali: «Ora una legge che non discrimini i figli». La mobilitazione per il matrimonio egualitario: «Non è ...