Sì | una madre può essere innaturale | lo dimostra Jennifer Lopez su Netflix

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il racconto della maternità, sullo schermo, ha sempre a seguito un andamento piuttosto lineare negli anni che metteva in luce solo il suo aspetto più bello, accogliente, gioioso, sognante. Sono sempre state le "madri naturali" a dominare lo schermo, le donne che hanno in loro un istinto e uno...

Eh sì, mio padre dopovacanza a Barcellona ha conosciuto miae lei è venuta a vivere in Italia. Ma ci tiene ancora oggi a dire che è catalana, non spagnola. Ho scritto anchecanzone in ...... che le stesse hanno sostituito, nella loro mente, con il compagno della propria. Ai loro occhi infatti vi èassoluta idealizzazione dell'universo materno". La legale della donna replica: "...Di modo che, concludeva mio padre la lettera, "Quando questa guerra sarà finita tornerò, e noi due avremocasa, due bambini, e un gatto". I bambini poi furono tre, e il gatto mianon lo ...

«Creature di Dio», le scelte di una madre contro sé stessa Il Manifesto

La seconda stagione di A Casa Tutti Bene, prodotta da Sky Studios e da Andrea e Raffaella Leone per Lotus Production - società di Leone Film Group, è stata scritta da Gabriele Muccino, Barbara ...Gli atti del brutale pestaggio che ha portato alla morte di Willy Monteiro Duarte sono «atti di violenza inaudita che hanno sconvolto profondamente la società ...