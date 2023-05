Si taglia il braccio con la motosega | l' arto è stato reimpiantato ' Intervento durato 6 ore | adesso muove le dita'

(Di venerdì 12 maggio 2023) Un uomo di 74 anni del Brindisino è tornato are ledi una mano dopo unchirurgico d'urgenza per il reimpianto di unche gli erareciso da una. L'...

Poi, la fuga a piedi L'incidente è capitato lo scorso 26 marzo Il 74enne era stato ricoverato nel presidio barese lo scorso 26 marzo quando è arrivato senza une dopo aver perso una notevole ...77' - D'Ausilio inventa al limite dell'area, tocco didi Vimercati: fallo e giallo per il ... 63' - Sainz - Mazaper vie centrali, si sposta la sfera sul destro e calcia: la traiettoria ...Oltre ad Abel c'è Darko, unmanipolatore per la logistica industriale capace di lanciare ... bruciandoli: "Come nella tradizione più antica della medicina, sie si brucia. E le macchine ...

Si taglia un braccio con la motosega: arto reimpiantato. Dopo 45 ... Fanpage.it

Un uomo di 74 anni del Brindisino è tornato a muovere le dita di una mano dopo un intervento chirurgico d'urgenza per il reimpianto di un braccio che gli era stato reciso da ...L’intervento al Policlinico di Bari sul 74enne brindisino arrivato in fin di vita lo scorso 26 marzo con il braccio completamente amputato ...