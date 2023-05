Ho letto una scrittriceche Nicola Porro non può sbeffeggiare i giovani che non vogliono ... indubitabilmente di destra, che irridono i giovani virgulti e vogliono chei camerieri per ......nazionale del Pd "Non interessano alla destra e davvero non capisco perché e come". "Ida " ... Questo prima di partire ache "La politica è la capacità di risolvere i problemi delle ...... " Il calcio non si può. Il Real Madrid è una squadra fantastica. Quando stavamo meglio ... Dobbiamo assicurarci che non cimale. Vinicius può farlo, per lui è impossibile non farlo, ma ...

"Si facciano spiegare...". Smascherato il buonismo dem sui Cpr ilGiornale.it

Sindaco e assessore alla Sicurezza di Milano, entrambi del Pd, concordano sull'importanza dei Cpr ma i loro consiglieri alzano le barricate ...Il medico-presidente decisivo nel riscatto immediato del club. Conia l’espressione “Only one year” e mette pressione ai 777. Con la crisi di Blessin spinge ...