Shakira perdona e racconta la sua nuova vita nel singolo Acróstico dedicato ai figli

Leggi su biccy

(Di venerdì 12 maggio 2023) Dopo aver distrutto Gerard Piqué con ilMusic Session 53,è tornata con un nuovo. La popstar colombiana ha rilasciato, una dolce ballata dedicata aiin cui parla di perdono (per il loro padre?), dellada mamma single e in cui descrive con parole delicate tutto l’amore che nutre per Sasha e Milan. Sarebbe stato perfetto comeautunnale, per l’estate avrei preferito qualcosa di diverso, ma non è detto che non arrivi comunque.Ya Disponible / Out Now https://t.co/eoZlRzTSZI pic.twitter.com/wPeTJgFRuh —(@) May 12, 2023 Il testo di, il nuovodi ...