Shakira | lancia il nuovo singolo “ACRÓSTICO” | ecco i dettagli 

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 12 maggio 2023) È uscito oggi in digitale “” (Sony Music), ildell’iconica artista multiplatino pluripremiata ai GRAMMY e ai Latin GRAMMY Awards. Online il lyric video: https://www.youtube.com/watch?v=ToQ5jVj1Ppo. Nella nuova ballad al pianoforte “”,usa la sua iconica voce sensuale per trasmettere emozioni crude e vulnerabili. Durante lo scorso fine settimanaè stata premiata come la prima Latin Woman of the Year di Billboard al gala inaugurale di Mujeres Latinas en la Música, noto anche come Latin Women in Music. Questo risultato si aggiunge a un anno eccezionale per l’icona mondiale, che è stata la prima artista ad avere 2 brani alla #1 della Global Top 50 su Spotify e ad entrare nelle top 10 delle classifiche Billboard 200 e ...