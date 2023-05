Sethu | esce “Mare di lacrime” che dà anche il nome al tour estivo

(Di venerdì 12 maggio 2023) Dopo la partecipazione in gara tra i Big del 73esimo Festival di Sanremo,fa il suo ritorno oggi venerdì 12 maggio con la hit estiva più “triste” dell’anno: fuori ovunque il nuovo singolo e il video di “Di” (Carosello Records) che riprendono i canoni estetici e musicali dei tormentoni estivi per farne qualcosa di nuovo, stravagante, mischiando la salsedine delcon quella delle. Unpiù leggero ma fedele a sé stesso, capace di sorprendere con un brano che anticipa sin dal suo titolo un curioso connubio tra l’immaginario ironico e dark dell’artista con quello solare e distensivo dell’estate. Si tratta infatti di una hit estiva ma in pieno stiledove un energico twist anni ’60 incontra l’attitudine punk dell’artista, uniti ...

Dopo la partecipazione in gara tra i Big del 73esimo Festival di Sanremo, Sethu fa il suo ritorno oggi venerdì 12 maggio con la hit estiva più "triste" dell'anno: fuori ovunque il nuovo singolo e il v ...