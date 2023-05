Serie B | Cagliari - Palermo | dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di venerdì 12 maggio 2023) Isole contro. Sardegna e Sicilia sognano laA. Ma per arrivarci, dovranno passare dalle forche caudine dei play-off. Il derbydomani sarà decisivo: i sardi sono già certi di giocare la post season, ma inseguono un prezioso quarto posto; i siciliani sono all'ultima chiamata...

... tendopoli contro il caro - affitti sono spuntate a Bologna, Torino, Firenze,e Padova. La ... è bene ricordare che la protesta contro il caro - affitti è solo l'ultimo di unadi attacchi ...LA NUOVA CLASSIFICA DELLAB Frosinone 74 Genoa 70 Già promosse inA Bari 62 Sudtirol 57e Parma 54 Palermo 48 Reggina 47 Oggi disputerebbero i play off Pisa, Venezia e Ascoli ......piazza si contenderanno poi l'ultima promozione per andare nella prossimaA come Frosinone e Genoa. Questa la classifica attuale: Frosinone 74, Genoa ( - 1) 70, Bari 62, Sudtirol 57,e ...

CAGLIARI-PALERMO, 37ª GIORNATA SERIE B: LE PROBABILI FORMAZIONI Mediagol.it

Un campo storicamente ostico, quello di Cagliari, per il Palermo: la sfida è in programma sabato pomeriggio all'Unipol Domus.PALERMO - Nella partita più delicata della stagione, in trasferta contro un avversario, il Cagliari, reduce da uno strepitoso 5 a 0 a Perugia, il Palermo ...