Serie A | Inter-Sassuolo | i nerazzurri vedono la settima vittoria consecutiva Juventus a bassa quota contro la Cremonese

(Di venerdì 12 maggio 2023) Un momento d'oro per l'che, ritrovato un posto nella top-4 dellaA e vinto il derby di andata di Champions League...

... Stefano Pioli su quella della Lazio, Max Allegri si preparava alla prima stagione con la Juve, Maurizio Sarri dava lezioni di calcio a Empoli e a guidare l'c'era Walter Mazzarri che aveva ...... complessivamente quattro in cinque partite, tra cui la sua ultima doppietta inA nel 2019 ... Il tecnico rossonero farà diverse rotazioni in vista del secondo round europeo con l', e per gli ...La sconfitta con l'ha complicato la corsa Champions della Roma, che ora è settima e deve tentare la rimonta verso le prime 4 posizioni, distanti 5 punti. I giallorossi vanno a Bologna, a secco ...

Inter, lo stradominio nel derby spiegato da Sarri Calciomercato.com

Il centravanti classe 1996 resterà in bianconero per altre tre stagioni, è ufficiale il prolungamento fino al 2026 ...Tra le due semifinali di Champions League contro il Milan, l'Inter deve affrontare il temibile Sassuolo di Dionisi.