Sempre più grande | Clerici punta su Bergamo per crescere ancora

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 maggio 2023)– punto di riferimento del mercato italiano nella distribuzione di prodotti idrotermosanitari e arredobagno – prosegue la sua crescita nella provincia di: le aziende del Gruppo presenti nel territorio orobico hanno realizzato nel 2022 un fatturato di 90 milioni di euro, in progresso del 23% rispetto all’esercizio precedente. Sono tre le insegne della galassiache hanno punti vendita nel bergamasco. Idras, una delle aziende storiche del Gruppo, opera da oltre 40 anni ed è presente a, Brignano, Osio Sopra, Paladina, San Paolo d’Argon e Vertova. Oltre a fornire alla clientela professionale prodotti di idraulica, per la climatizzazione e il riscaldamento, Idras si è specializzata nella vendita indirizzata a privati, architetti ed interior designer per tutte le soluzioni necessarie ad ...