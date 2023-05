“Sembra tutto nevicato” Bomba di ghiaccio sulla città | sottopassi allagati e auto bloccate dopo la grandinata record

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 maggio 2023)di. Il capoluogo è stato imbiancato da un’inconsuetacaduta nel primo pomeriggio di venerdì 12 maggio. Una forte ondata di maltempo si è abbattutaregione e il brutto tempo persisterà per tutta la giornata con temporali forti. Anche domani 13 maggio sono previste piogge e maltempo prevalentemente lungo la costa meridionale e le isole. I vigili del fuoco hanno dovuto inviare una squadra di sommozzatori a un sottopasso, in via Lanzi, nel rione del Romito. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per scantinati e abitazioni allagate. Due furgoni sono rimasti sommersi a causa della forteche si è abbattuta su Firenze. Non risultano, comunque, nella circostanza, persone ferite, i conducenti si sono messi in ...