MODENA - Sensibilizzare sul valore della prevenzione sanitaria nel caso di tumore al seno, aderendo al programma di, è l'obiettivo della camminata non competitiva, intitolata "Passo dopo passo", in programma nel pomeriggio di giovedì 11 maggio nel quartiere Madonnina. L'appuntamento, ...E' iniziata la nuova campagna didella Asl Roma4. Questa volta il camper della azienda sanitaria locale fa tappa ad Allumiere. Fino al 31 maggio con orario di accesso dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 16, dal ..."La Asl ha disposto un'importante organizzazione per attivare questo percorso di prevenzione al Parco del Castello", spiega Maria Gabriella Casilio, referente per loe ...

Screening mammografico al carcere di Gazzi Adnkronos

(Adnkronos) - Si sono concluse con successo altre tappe itineranti dello screening mammografico dell’Asp di Messina a Km 0, una nel Comune di Santa Teresa di Riva e una nell’istituto penitenziario di ...Il tour itinerante dello screening mammografico gratuito dell'Asp di Messina continua con successo, con tappe recentemente concluse nel Comune di Santa ...