Scoppia la lite tra Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi alla festa di Alfonso Signorini | “Mi leccavi il sedere fino a due giorni fa”

E POI I SORRISI - Quando si accorgono di essere di fronte a una selva di flash, si ricompongono. Hollywood mode on. Sorridono, si guardano innamorati, si abbracciano e, naturalmente, si baciano, ...Elenoire Ferruzzi e Oriana:alla festa di Signorini Stando ai rumor circolati in rete sarebbe esplosa una vera e propriatra Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi alla festa di compleanno di ...Molti di tensione, ieri pomeriggio, nella sede di via Lanzetta del Distretto 62 di Sarno , dov'è scoppiata una, per futili motivi, tra alcune persone che erano in fila per l'esenzione del ticket . La rissa Sono volate parole grosse, spintoni e addirittura un utente, per sfogare la sua rabbia ha frantumato ...

Violenza e paura al bar, scoppia una lite: 4 denunciati Quotidiano di Sicilia

Nel corso della festa di compleanno di Alfonso Signorini, Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi si sono lasciate andare ad una lite furibonda: il video è virale.Alla festa di compleanno di Signorini sarebbero volate scintille tra le due ex concorrenti del GF Vip Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli.