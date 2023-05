(Di venerdì 12 maggio 2023) Per la giornata del 14è previsto unodiche fa sin da subito prospettare una domenica alquanto complicata, soprattutto per chi dovrà, ovviamente, viaggiare in treno. La nota positiva, però, è che l’astensione dalloriguarda solamente poche ore, e moltirimarranno. Ecco il dettaglio completo.aerei 3: le compagnie che si fermano,e voli14: le motivazioni Questo Rifiuti Roma, la Capitale non regge: raddoppiano iper Amsterdam nazionale di 8 ore e che coinvolge tutto il personale ...

Mentre pochi giorni dopo arriverà unodel personale diNtv. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Milano usa la nostra Partner App gratuita ! ...Potrebbe invece essere maggiore la portata delloin programma per il 26 maggio I prossimi disagi in calendario sono relativi al personale diNtv , che incrocerà le braccia per otto ore ...Mentre pochi giorni dopo arriverà unodel personale diNtv. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Milano usa la nostra Partner App gratuita ! ...

Sciopero Italo 14 maggio 2023: orario dello stop e treni garantiti SicurAUTO.it

I viaggiatori alle prese con treni soppressi e in ritardo possono ottenere un rimborso integrale o parziale dalle varie compagnie ferroviarie.Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...