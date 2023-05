Scienza | verso palloni a energia solare per scandagliare la stratosfera terrestre

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 12 maggio 2023) Le mongolfiere del prossimo futuro potrebbero essere facilmente alimentate alaalla ricerca di suoni e dati rilevanti per la ricerca futura. Descritta durante il 184esimo meeting dell’Acoustical Society of America, questa curiosa prospettiva è stata presentata dagli scienziati dei Sandia National Laboratories. Il team, guidato da Daniel Bowman, ha progettato un prototipo di mongolfiera innovativa e piu’ sostenibile, che potrebbe rivelare preziose informazioni in merito alla. Questo strato, spiegano gli esperti, non subisce l’inquinamento acustico associato alla superficieo alla presenza di aere, per cui i microfoni posizionati in questa regione possono captare una varieta’ di suoni ancora poco ...