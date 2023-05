Scherma | Coppa del Mondo sciabola | sono 10 le azzurre qualificate al tabellone principale a Batumi

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 maggio 2023) Completata la giornata d’apertura della tappa dideldi, in Georgia, doveimpegnate letrici. Come di consueto il primo giorno è dedicato alle qualificazioni per il: leche hanno strappato il pass per le fasi finali del torneodieci. Tre le italiane già ammesse per diritto di ranking: Martina Criscio, Rossella Gregorio e Michela Battiston. A loro siaggiunte poi altre sette atlete: Mariella Viale, Eloisa Passaro, Benedetta Fusetti, Giulia Arpino, Chiara Mormile, Michela Landi e Rebecca Gargano. Viale e Passaro hanno ottenuto la qualificazione già nella fase a gironi (Viale da imbattuta), mentre le altre hanno dovuto ...