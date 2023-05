Scherma | Coppa del Mondo sciabola | 10 italiani in tabellone a Madrid | 10 azzurre a Batumi

(Di venerdì 12 maggio 2023) Nelladeldi, Georgia, sono 10 letrici tricolore che hanno conquistato la qualificazione neldei 64. Martina Criscio, Rossella Gregorio e Michela Battiston risultavano già ammesse, grazie alla posizione nel ranking. A loro si sono aggiunte Mariella Viale, con un percorso netto, e Eloisa Passaro, che ha vinto cinque dei sei scontri. Completano la lista Benedetta Fusetti, che ha sconfitto la connazionale Manuela Spica, Giulia Arpino, Chiara Mormile, Michela Landi e Rebecca Gargano. Domani mattina inizieranno gli scontri delprincipale, mentre domenica si terrà la prima gara a squadre difemminile valida anche per qualifica ai Giochi di Parigi 2024. A, nel frattempo, altri 10 atleti ...

La Coppa del Mondo 2023 di scherma proseguirà nel weekend del 12-14 maggio con due tappe riservate alla sciabola. Le donne saranno impegnate a Batumi (Georgia), mentre gli uomini scenderanno in pedana ...