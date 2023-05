Scherma | Coppa del Mondo Madrid 2023 | dieci sciabolatori azzurri in tabellone

(Di venerdì 12 maggio 2023) Si è aperta ala tre giorni di gare valevole per ladeldi sciabola maschile. Una tappa che è iniziata con la fase di qualificazione e sonogliche saranno presenti domani in. Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo avevano il posto nel main draw già al sicuro grazie alla loro posizione nel ranking mondiale. Dopo i gironi si sono aggiunti a loro Pietro Torre, Matteo Neri, reduce dal podio di Seoul, Dario Cavaliere e Giovanni Repetti. Dagli assalti preliminari sono usciti vittoriosi Mattia Rea, Riccardo Nuccio ed Enrico Berrè, mentre sono stati eliminati Marco Mastrullo ed Edoardo Cantini, quest’ultimo battuto all’ultima stoccata per 15-14 dal tedesco Kempf. Domani si terrà la prova individuale, mentre domenica ci sarà quella a squadre, con ...

