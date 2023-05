Scherma | CdM sciabola | 10 azzurri qualificati a Madrid | 10 azzurre invece a Batumi

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Sono 10 letriciche si sono qualificate al tabellone principale da 64 della gara individuale in programma domani per la tappa di Coppa del Mondo diin Georgia. Erano già ammesse per diritto di ranking Martina Criscio, Rossella Gregorio e Michela Battiston. A loro si sono aggiunte dopo la fase a gironi Mariella Viale (con un percorso netto) ed Eloisa Passaro (grazie a cinque vittorie e una sconfitta). A seguire, hanno staccato il “pass” per la giornata di domani anche Benedetta Fusetti (che ha superato nel derby del match decisivo Manuela Spica per 15-13), Giulia Arpino, Chiara Mormile, Michela Landi e Rebecca Gargano. Out, oltre a Spica, anche Claudia Rotili che nell'ultimo incontro di giornata è stata battuta dall'azera Kaspiarovich. Domani dalle 8 (ora italiana) il tabellone ...

Caserta . La trasferta della Nazionale italiana dia Cali per il Grand Prix Fie, valido come prova di Coppa del Mondo, è stato un successo. Due medaglie al maschile con Vismara e Di Veroli, rispettivamente argento e bronzo, e un terzo posto al ...Domenica la gara a squadre con Foconi, Garozzo, Marini e Macchi a caccia dei primi punti per Parigi2024 ACAPULCO (MESSICO) - Nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile ad Acapulco, la prima ...Napoli . Al Grand Prix FIE di spada maschile a Cali in Colombia buona prova in qualificazione per Valerio Cuomo. L'atleta campano è riuscito ad accedere al tabellone principale che andrà in scena oggi ...

Scherma: CdM sciabola, 10 azzurri qualificati a Madrid, 10 azzurre ... Il Tirreno

Plovdiv, 7 mag. - (Adnkronos) - Comincia con un argento, prezioso e pesante, il cammino dell’Italia del fioretto femminile nella Qualifica Olimpica verso Parigi 2024. La squadra azzurra delle fioretti ...Comincia con un argento, prezioso e pesante, il cammino dell'Italia del fioretto femminile nella Qualifica Olimpica verso Parigi 2024. La squadra azzurra delle fiorettiste è infatti salita sul secondo ...