Scandalo all' Isola dei Famosi | l' ex naufraga svela la verità su Cecchi Paone

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 12 maggio 2023) Marina La Rosa, ex concorrente del Grande Fratello, ha commentato l'attuale edizione deL'deie ha espresso la sua opinione su uno dei concorrenti, Alessandro, che si è ritirato dal reality a causa di problemi di salute del suo compagno. Marina ha dichiarato di seguire il programma per osservare le persone e cogliere le loro fragilità, sottolineando che Ilary Blasi conduce un viaggio analitico e non solo un reality di intrattenimento. Tuttavia, Marina non ha apprezzato il percorso die lo ha definito "una persona orrenda". La polemica si è già accesa sui social. Scopri di più nell'articolo. Di cosa parliamo in questo articolo... L'exMarina La Rosa ha commentato l'attuale edizione de L'dei ...