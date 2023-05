Scalvini per il futuro | avviati contatti con l’Atalanta e con il giocatore

...in difesa in nome di un ricambio generazionale che doveva portare Koopmeiners ea ringiovanire la zona centrale del campo. Il numero 15 olandese, come Toloi in difesa, è un punto fermo...Notizie Calcio Napoli - Alberto Giambruno , corrispondente da bergamo7Gold , è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione ' Punto Nuovo Sport Show'. Queste le sue parole: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...... in questo momento della stagione, di non potersi privare di alcuni Azzurrini pre - convocati,... Gnonto,e Miretti sono già in orbita Mancini e quindi ormai considerati dal club azzurro ...

Atalanta, Scalvini piace alle big europee: 40 milioni come base d'asta Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Kim potrebbe lasciare Napoli per approdare allo United. Un’ipotesi sempre più concreta che impone agli azzurri di dover guardare già al futuro: come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, sare ...L'ex dirigente del Parma, Enrico Fedele, ha parlato anche del possibile approdo in Campania del difensore dell'Atalanta, Scalvini.